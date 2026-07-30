Fethiye taraftarından takıma tam destek

Yeni sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor
hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, lacivert-beyazlı taraftarlar antrenman ziyaretinde bulunup takıma destek verdi. Fethiyesporlu futbolseverler, teknik direktör Sait Karafırtınalar'a da çiçek takdim ederek tecrübeli teknik adamla sohbet etme fırsatı buldu. Taraftara başarı sözü veren Sait Karafırtınalar, verilecek desteğin takım için çok önemli olduğunu, başarının taraftarla birlikte geleceğini ifade etti. Futbolseverler idman sonunda ise teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildi. Şu ana kadar transferde hareketli bir dönem geçiren Muğla temsilcisinde takıma takviyelerin devam edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Lacivert-beyazlılar, bu sezon üst sıraları hedeflerken, teknik direktör Sait Karafırtınalar'da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hedeflerinin Play-Off hattı olduğunu ve bu sezon Birinci Lig hasretine son vermek istediklerini dile getirmişti.