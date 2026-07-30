Filenin Efeleri sonunu getiremedi

Filenin Efeleri, Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk seti 25-21 ile Slovenya'nın oldu. Çekişmeli geçen ikinci sette Filenin Efeleri, 10 set sayısı savunarak büyük bir direnç gösterse de Slovenya 35-33 ile maçta durumu 2-0'a getirdi. Fabio Soli'nin ekibi son anları büyük heyecana sahne olan üçüncü seti de 39-37 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. A Milli Erkek Voleybol Takımımız bu sene tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılmaya hak kazandı.

KOVAC'IN BÜYÜK ETKİSİ VAR

VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te 1, geçen sezon ise 3 galibiyet alan Efeler, bu yıl normal sezonda oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı. Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katlamıştı. Efeler Ligi'nde Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kaldıran Sırp başantrenör Kovac, Milli Takım'ın yükselişinde önemli rol oynadı. 2025'in Temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da VNL'de ilk kez çeyrek finale yükseldi.