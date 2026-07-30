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Haberler Spor UEFA'dan flaş karar: FIFA turnuvaları boykot ediliyor!

UEFA'dan flaş karar: FIFA turnuvaları boykot ediliyor!

UEFA ve 55 üye federasyonu, FIFA'nın Dünya Kupası ile diğer organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planını oy birliğiyle geri çevirdiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ

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UEFA’dan flaş karar: FIFA turnuvaları boykot ediliyor!
Yapılan açıklamada, söz konusu teklifin tamamen geri alınmaması ve FIFA'nın turnuvalarını özel mülkiyete açmayacağına dair net güvenceler verilmemesi durumunda, hiçbir FIFA organizasyonunda yer almayacakları vurgulandı.
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