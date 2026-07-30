HaberlerSpor UEFA'dan flaş karar: FIFA turnuvaları boykot ediliyor!
UEFA'dan flaş karar: FIFA turnuvaları boykot ediliyor!
UEFA ve 55 üye federasyonu, FIFA'nın Dünya Kupası ile diğer organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planını oy birliğiyle geri çevirdiğini bildirdi.
HABER MERKEZİ
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Yapılan açıklamada, söz konusu teklifin tamamen geri alınmaması ve FIFA'nın turnuvalarını özel mülkiyete açmayacağına dair net güvenceler verilmemesi durumunda, hiçbir FIFA organizasyonunda yer almayacakları vurgulandı.