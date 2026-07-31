FIFA’dan Dünya Kupası için yeni

FIFA
Başkanı Gianni Infantino'nun, Dünya Kupası
ve diğer büyük turnuvaların ticari haklarını özel yatırımcılara devretmeyi amaçlayan yeni bir şirket kurma planı, futbol dünyasında tartışma yarattı. FIFA'nın da doğruladığı proje sonrası UEFA
cephesinden sert tepki geldi. İddialara göre FIFA, Dünya Kupası başta olmak üzere büyük organizasyonların ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurmayı planlıyor. Yaklaşık 20 milyar dolarlık değerlemeye ulaşması beklenen projeyle özel yatırımcıların da sürece dahil olması hedefleniyor. Planın ortaya çıkmasının ardından UEFA ve Avrupalı futbol yöneticileri acil toplantı kararı aldı. UEFA cephesinin, FIFA'nın bu adımının futbolun yönetim yapısını değiştirebileceği görüşünde olduğu belirtildi. İddialara göre UEFA, projeye karşı Dünya Kupası'nı boykot etme ihtimalini de değerlendirmeye başladı. Avrupa
'nın önde gelen futbol ülkelerinin de bu konuda ortak hareket edebileceği öne sürüldü. FIFA'nın yeni şirket modeliyle ilgili atacağı adımlar ve UEFA ile yapılacak görüşmelerin, dünya futbolunun geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.