Galatasaray'dan çılgın transfer hamlesi! Dünya yıldızı için servet hazırlanıyor

Üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, Başkan Dursun Özbek'in onayıyla taraftarları heyecanlandıracak iki yıldız transferi için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY'DAN LEAO İÇİN DEV OPERASYON
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında dünya çapında ses getirecek isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılıların radarındaki oyunculardan biri de AC Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao oldu.
Daha önce Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'a da önerildiği belirtilen Leao için yönetim hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek'in onay vermesi halinde sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcunun transfer şartlarını görüşmek üzere AC Milan ile resmi temas kurması bekleniyor.
BRUNO FERNANDES İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK
Galatasaray'ın transfer listesindeki bir diğer flaş isim ise Manchester United kaptanı Bruno Fernandes. Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden sarı-kırmızılı yönetim, olası bir fırsat doğması halinde devreye girmeye hazırlanıyor.
Bruno Fernandes'in yüksek maaş talebinin 20 milyon euronun üzerinde olduğu ifade edilirken, Galatasaray cephesinin bu rakamı karşılamak için ekonomik şartları değerlendirdiği öne sürülüyor.