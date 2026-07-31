Galatasaray'dan çılgın transfer hamlesi! Dünya yıldızı için servet hazırlanıyor

BRUNO FERNANDES İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Galatasaray'ın transfer listesindeki bir diğer flaş isim ise Manchester United kaptanı Bruno Fernandes. Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden sarı-kırmızılı yönetim, olası bir fırsat doğması halinde devreye girmeye hazırlanıyor.

Bruno Fernandes'in yüksek maaş talebinin 20 milyon euronun üzerinde olduğu ifade edilirken, Galatasaray cephesinin bu rakamı karşılamak için ekonomik şartları değerlendirdiği öne sürülüyor.