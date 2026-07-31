Göztepe’de Rus rüzgarı

Geçtiğimiz sezonu Sultanlar Ligi'nde 11. sırada tamamlayıp ligde kalmayı başaran Göztepe, sezon biter bitmez adeta bir yeniden yapılanma sürecine girdi.İlk karar başantrenör Ataman Güneyligil ile yolların ayrılması oldu. Yerine ise Bulgar teknik adam Radoslav Arsov getirildi. Sarı-kırmızılıların yeni yabancı transferlerinde Rus tarzı belirgin şekilde öne çıkıyor. Rusya vatandaşı Anna Astashina, Olga Vaganova ve Anna Prasolova ile Beyaz Rus Kseniya Liabiodkina takımın en büyük yıldızları olarak göze çarpıyor.

YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ AYRICA

kadroya katılan Çinli smaçör Yushan Zhuang da büyük dikkat çekiyor. 2026 VNL'de 264 sayıyla turnuvanın en skorer smaçörü olan Yushan, Göztepe'ye ciddi bir hücum gücü katması bekleniyor. Takıma Amerikalı pasör çaprazı Rebecca Latham'ın da transferi tamamlandı. Göztepe'de bu yaz yapılan hamleler yaş ortalamasını da önemli ölçüde düşürdü. Geçen sezon 28 olan ortalama, bu sezon 24'e kadar geriledi. Yeni çalıştırıcı Radoslav Arsov'un "Genç oyuncuların gelişimine önem vereceğim" açıklamasıyla örtüşen bu gençleşme, kulüpte geleceğe dönük bir yatırım olarak yorumlanıyor. Kadronun en deneyimli oyuncusu 33 yaşındaki Ezgi Bektaş olurken, en genç isim ise 16 yaşındaki pasör Melis Erdoğan oldu.Hedefler Yükseldi Yapılan transferler sayesinde Göztepe'de hedefler de bir üst seviyeye çıktı. Sarı-kırmızılılar bu sezon playoff potasını zorlamayı ve geçen sezonki 11'incilikten daha iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Bununla birlikte İzmir'in diğer temsilcisi Aras Kargo'nun izinden giderek Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyorlar.