Karşıyaka’dan kadroya takviye

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi, Yavuz Gültekin transferiyle rotasyonuna yeni bir isim ekledi.

Kulübün açıklamasında, Gültekin'in kariyerinde Texas A&M Aggies ve San Diego Toreros, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom ile Bursaspor takımlarında forma giydiği belirtildi.

Gültekin'in 2026-27 sezonunda Karşıyaka'da görev yapacağı aktarılan açıklamada, "Yavuz'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.