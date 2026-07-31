Seydikemerspor’da teknik değişiklik

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Seydikemerspor, Teknik Direktör Berk Tüzemen ve Kaleci Antrenörü Tuğşad Karaardıç ile anlaşma imzaladı. Seydikemer
Belediye Başkanı ve Seydikemerspor Kulüp Başkanı Önder Akdenizli, yeni sezonda hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig
olduğunu belirtti. Başkan Akdenizli, "Seydikemerspor'umuzu hedeflerine ulaştıracak güçlü bir teknik ekiple yola çıkıyoruz. Teknik Direktörümüz Berk Tüzemen ve Kaleci Antrenörümüz Tuğşad Karaardıç'ın bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.