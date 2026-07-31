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Haberler Spor Seydikemerspor’da teknik değişiklik

Seydikemerspor’da teknik değişiklik

ERDOĞAN CANKUŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Seydikemerspor’da teknik değişiklik
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Seydikemerspor, Teknik Direktör Berk Tüzemen ve Kaleci Antrenörü Tuğşad Karaardıç ile anlaşma imzaladı. Seydikemer Belediye Başkanı ve Seydikemerspor Kulüp Başkanı Önder Akdenizli, yeni sezonda hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig olduğunu belirtti. Başkan Akdenizli, "Seydikemerspor'umuzu hedeflerine ulaştıracak güçlü bir teknik ekiple yola çıkıyoruz. Teknik Direktörümüz Berk Tüzemen ve Kaleci Antrenörümüz Tuğşad Karaardıç'ın bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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