Trabzonspor’da Mohamed Salah gündemi! Ertuğrul Doğan son noktayı koydu

Bordo-mavili kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah ismi üzerinden çıkan transfer söylentilerine açıklık getirdi. Doğan'ın sözleri, yıldız oyuncuyla ilgili beklentilere son noktayı koydu. İşte detaylar…
ERTUĞRUL DOĞAN KONUŞTU
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah'ın transfer listesinde olmadığını açıkladı.
61Saat'e konuşan Ertuğrul Doğan, "Bu iddiaları kaç kez yalanlamam gerekiyor, böyle bir gündemimiz yok" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un Mohamed Salah ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.
KARARINI VERMEDİ
Mohamed Salah, transfer döneminde Al Ittihad ve Beşiktaş'tan transfer teklifi almıştı. Menajeri ile görüşen Mısırlı yıldız, geleceğine dair kararını henüz vermedi.
Beşiktaş cephesi, Mohamed Salah'a geçtiğimiz hafta son teklifini yapmış ve oyuncunun kararını beklemeye başlamıştı.