Denizli IY’de Zafer Uysal’da olmadı

DENİZLİ İdmanyurdu 1959 SK yönetimi, yeni sezon için 2 teknik direktör ile görüşmesine karşın sonuç alamadı. İlk olarak geçen sezon Uşakspor'u çalıştıran Ergün Penbe ile İstanbul'da masaya oturan kırmızı siyahlı yönetim, ulusal bir kanalda program için sözleşmesi devam eden Penbe'den vazgeçmek zorunda kaldı. Geçen sezon Balıkesirspor'u çalıştıran teknik direktör Zafer Uysal ile görüşen yönetim, Uysal'ın rakamı 5 milyondan 4 milyona düşürmesine karşın, rakamı çok bulunarak anlaşma sağlanamadı. Yeni sezon antrenmanlarına başlayan Denizli İdmanyudu 1959 FK, çalışmalarını geçen sezon teknik heyet olarak görev alan Okan Kayhan ve Mustafa Ali Gözlükaya nezaretinde sürdürüyor. Maddi darboğazda olan yönetimin, bu ikili ile sezona başlama ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.