Fenerbahçe’ye çifte müjde geldi

FENERBAHÇE'DE yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, sarı-lacivertlilere transfer konusunda sevindiren bir gelişme yaşandı. Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico-MG'nin, Fred ve Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico - MG, sözleşmesinin sonuna yaklaşan Fred'i bonservissiz transfer etmeyi planlarken, 2028'e kadar Fenerbahçe ile kontratı bulunan Talisca için de mali şartları zorluyor.

FENER SICAK BAKIYOR

GERİDE kalan sezonda Talisca, tüm kulvarlarda 19 gol ve 5 asistlik performansıyla takımın en etkili isimlerinden biri olurken, Fred ise 3 gol ve 5 asist üreterek orta sahadaki liderliğiyle dikkat çekti. Talisca, Fenerbahçe'nin 2. eleme turunda elediği Gornik Zabrze eşleşmesinin iki maçında da gol atarak sarı-lacivertli takımın tur atlamasında büyük katık verdi. Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, hem maaş bütçesinde rahatlama sağlamak hem de yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak adına gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

SARI-LACİVERTLİLERE İNGİLİZ HAKEM

FENERBAHÇE, Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Gornik Zabrze'yi eleyerek 3'üncü turda Strum Graz'ın rakibi oldu. Sarı-lacivertliler, turun ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında rakibini konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemleri de belli oldu. Müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Ian Hussin ve Neil Davies üstlenecek. 40 yaşındaki Chris Kavanagh, 2022 yılında sarı-lacivertlilerin Slavia Prag'a deplasmanda 3-2 mağlup olduğu UEFA Konferans Ligi maçı ve 2024 yılında deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçını yönetmişti.