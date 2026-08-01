Kartal’dan dev adım

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, toplamda 3-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi. UEFA'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi Çekya temsilcisi Hradec Kralove oldu. Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle ilk maçını 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri UEFA tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. Beşiktaş'ta teknik heyet, Midtjylland karşılaşmasının ardından futbolculara iki gün izin verdi. Siyahbeyazlı ekip, Hradec Kralove ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarına 3 Ağustos Pazar günü yapılacak antrenmanla başlayacak. Beşiktaş, rakibini eleyerek lige moralli bir giriş yapmanın peşinde. Ayrıca siyahbeyazlılarda yeni transfer Trossand'ın da Çekya temsilcisine karşı UEFA listesine yazılarak mücadele etmesi bekleniyor.