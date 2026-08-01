KSK taraftarından göndermeli pankart

İZMİR'İN 114 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'nın basketbol ve voleybol branşlarında 21 senedir kullandığı evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu konusunda Karşıyaka Belediyesi'yle yaşadığı kriz devam ediyor. Geçen ay salonun eski yönetimle yapılan kira sözleşmesinin gündem olduğu yeşilkırmızılılarda belediyenin basketbol takımı antrenörlerinin kullandığı idari odayı önceki gün sabah erkenden kulübe tebligat yapılmadan boşalttırması ipleri iyice gerdi.

ÜNSAL'DAN AÇIKLAMA

DAHA önce KSK Fan Zone ve Mavişehir'deki kulüp binasını da boşalttıran Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'ı sanal medyada istifaya davet eden taraftarlar belediye binasının önünde de istifa pankartı açtı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski divan kurulu başkanlarından Sadrettin İşçimenler'in kızı da olan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçeminler Ünsal'ın konuyla ilgili açıklama yayınlayıp kulübün elinden alınan bir alan olmadığını söyledi. Ünsal'ın açıklaması şöyle:"Söz konusu idari oda mevcut haliyle sınırlı sayıda kişinin kullanımına hizmet etmektedir. Oysa biz aynı alanı, hem Karşıyaka Belediyesi bünyesinde hem de Karşıyaka Spor Kulübü himayesinde spor yapan çocuklarımız için yetenek ölçüm ve değerlendirme, sporcu gelişim birimi, psikolojik destek ve veli danışma merkezi olarak düzenlemeyi hedefledik. Yani birkaç kişinin kullandığı bir alanı, yüzlerce çocuğumuzun ve ailesinin faydalanacağı bir merkeze dönüştürüyoruz."