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Haberler Spor Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş, Sörloth için devrede

Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş, Sörloth için devrede

Beşiktaş'ta golcü operasyonu hız kazandı. Dusan Vlahovic transferinde yaşanan belirsizlik sonrası alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlı yönetim, Süper Lig başlamadan önce forvet takviyesini tamamlamak için harekete geçti. Kartal'ın gündemindeki yıldız isimler için yoğun temaslar sürüyor.

HABER MERKEZİ

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Yeni sezona güçlü bir hücum hattıyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, santrfor transferinde vites yükseltti. Dusan Vlahovic görüşmelerinin beklenenden uzun sürmesiyle rotasını farklı adaylara çeviren siyah-beyazlılar, lig maratonu başlamadan kadrosuna önemli bir golcü katmak için düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ'TA FORVET HAREKATI

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, alternatifli transfer planını devreye aldı. Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'i listenin ilk sırasına yazan siyah-beyazlılar, Sırp yıldızdan henüz net bir yanıt alamayınca rotasını farklı isimlere çevirdi.

SÖRLOTH İÇİN ATLETİCO MADRİD İLE TEMAS

Beşiktaş, forvet transferinde Alexander Sörloth ismini de gündemine aldı. İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli golcünün durumu için girişimlere hazırlanan siyah-beyazlı yönetimin, şartları görüşmek üzere Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile temas kuracağı belirtildi.

ALTERNATİF LİSTEDE SCHİCK VE JACKSON DA VAR

Golcü transferini sezon başlamadan tamamlamak isteyen Beşiktaş'ın listesinde yalnızca Vlahovic ve Sörloth bulunmuyor. Siyah-beyazlıların, Bayer Leverkusen'den Patrik Schick ve Chelsea'nin genç forveti Nicolas Jackson'ı da takip ettiği öğrenildi.

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