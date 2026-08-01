Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş, Sörloth için devrede

ALTERNATİF LİSTEDE SCHİCK VE JACKSON DA VAR

Golcü transferini sezon başlamadan tamamlamak isteyen Beşiktaş'ın listesinde yalnızca Vlahovic ve Sörloth bulunmuyor. Siyah-beyazlıların, Bayer Leverkusen'den Patrik Schick ve Chelsea'nin genç forveti Nicolas Jackson'ı da takip ettiği öğrenildi.