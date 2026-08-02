  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Bodrum Kartal hattı

Bodrum Kartal hattı

Bodrum FK, transferde harekete geçti. Yeşilbeyazlılar, Beşiktaş’ın iki genç yıldızı Devrim ve Kartal’ı kiralık olarak kadrosuna kattı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum Kartal hattı

TRENDYOL 1'inci Lig temsilcisi Bodrum FK, Beşiktaş altyapısından iki genç oyuncuyla anlaşma sağladı. Yeşilbeyazlılar, geçen sezon Beşiktaş U19 takımında görev yapan orta saha oyuncusu Kartal Cengizer (19) ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine U19'da görev yapıp Süper Lig'de 4, kupada 2 maça çıkan sol kanat Devrim Şahin'i (19) 1 yıllığına kiraladı.Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Futbol kariyerini Beşiktaş altyapısında sürdüren Kartal Cengizer, siyah-beyazlı formayla gösterdiği başarılı performansın ardından kulübümüze transfer olmuştur.

MİLLİ FORMAYI DA GİYDİ

FUTBOL altyapısını Beşiktaş'ta tamamlayan Devrim Şahin, siyah-beyazlı forma ile A takımda Süper Lig deneyimi yaşarken, U19 Milli Takımı kadrosunda da yer almıştır" denildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA