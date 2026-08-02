Galatasaray’la Rus 10 numara

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, 10 numara arayışında rotasını Rusya'ya çevirdi. Can Uzun transferinde Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euroluk bonservis talebi nedeniyle geri adım atan sarıkırmızılılar, Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Alexey Batrakov için harekete geçti. PSG'nin transfer yarışından çekilmesiyle eli güçlenen Galatasaray'ın, kulüplerin anlaşması halinde 20 yaşındaki futbolcuya kısa süre içinde imza attırmayı hedeflediği öne sürülüyor.

39 MAÇTA 16 GOL ATTI

GEÇTİĞİMİZ sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 39 maçta 16 gol ve 10 asist üreten Batrakov, 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve kanatlarda da görev yapabiliyor. Performansıyla Avrupa'nın dikkatini çeken genç yıldız, Rus futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Avrupa'dan yeni talipler devreye girmeden transferi sonuçlandırmak istediği belirtilirken, Batrakov'un kariyerindeki ikinci profesyonel imzayı Galatasaray'a atmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.