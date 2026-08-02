Taraftarlardan tesis ziyareti

GÖZTEPE'DE taraftar, yeni sezon öncesi takımı yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara moral verdi.

Sezonun başlamasına sayılı günler kala düzenlenen organizasyonda yüzlerce taraftar, tesislerde adeta bayram havası oluşturdu. Antrenman öncesinde tesislere gelen çok sayıda taraftar, tezahüratlar ve marşlarla takıma destek olurken, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Meşaleler ve Göztepe bayrakları eşliğinde renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada, taraftarlar yeni sezona olan inançlarını bir kez daha gösterdi. Coşkulu atmosferde geçen ziyarette teknik direktör Stanimir Stoilov ve futbolcular, tribünlerden yükselen tezahüratlara alkışlarla karşılık verirken, taraftarın desteği nedeniyle teşekkür etti. Antrenmanı yakından takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, sezon boyunca takımlarının yanında olacakları mesajını verirken, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip imza aldı.