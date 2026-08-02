Trabzonspor’dan Salah iddiası

TRABZONSPOR, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah transferi için harekete geçti. Bordo-mavililer, Mohamed Salah'ın menajeriyle görüşmelere başladı ve resmi teklifi iletti. Trabzonspor, 34 yaşındaki futbolcuya senelik 16-17 milyon Euro vermeyi planlıyor. Bu yıllık ücretin tamamını Trabzonspor ödemeyecek ve bu bedel sponsorlar arasında bölüştürülecek. Bordo-mavililer, Salah'a iki yıllık sözleşme önerdi. Trabzonspor ile Salah arasındaki görüşmelerde, forma satışlarından pay verilmesi konusu gündeme gelmedi. Trabzonspor, ayrıca Salah'ın kendi sponsorları ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Liverpool'dan ayrılan Salah, uzun süredir Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.