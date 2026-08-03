Hull City, Herrington transferinde son düzlükte

Avustralya Milli Takımı'nın genç yıldızı Lucas Herrington, Premier Lig
'in yeni ekiplerinden Hull City
'ye transfer olmaya çok yakın. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla Avrupa
devlerinin dikkatini çeken Herrington için Hull City'nin önemli aşama kaydettiği belirtildi. Genç stoperle FIFA Dünya Kupası öncesinde Barcelona ve Liverpool
gibi kulüpler de ilgilenmişti. Transfer henüz resmiyet kazanmasa da MLS
ekibi Colorado Rapids ile Hull City arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Genç savunmacının transferinin tamamlanması halinde, mevcut durumda Premier Lig'de forma giyen tek Avustralyalı milli futbolcu olacağı belirtildi. Hull City Başkanı Acun Ilıcalı da kulübün Lucas Herrington ile ilgilendiğini doğruladı.