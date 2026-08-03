Haberler Spor Süper Lig'de İzmir imzası: Yeni sezonun adı Adnan Süvari Süper Lig'de İzmir imzası: Yeni sezonun adı Adnan Süvari Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna, Türk futbolunun unutulmaz teknik adamlarından Adnan Süvari'nin adının verildiğini açıkladı. Karşıyaka, Göztepe ve A Milli Takım'da teknik direktörlük yapan, Türk futboluna önemli başarılar kazandıran Süvari'nin ismi, yeni sezonda Süper Lig'e verilirken, kararın Türk futboluna katkı sunan isimlerin anısını yaşatma uygulaması kapsamında alındığı belirtildi. DHA









Süper Lig'de Türk futboluna katkılar veren teknik adamlar ve eski futbolcuların anılarının yaşatılması amacıyla isimlendirme uygulaması kapsamında yeni sezona Karşıyaka, Göztepe ve A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi üstlenmiş, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da çeşitli dönemlerde yöneticilik yapmış Adnan Süvari'nin ismi verildi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik adamlar ile eski millî futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında, 2026-2027 sezonunun "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynatılmasına karar vermiştir. 1926 yılında Aydın'da doğan ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Adnan Süvari, teknik direktörlüğe Karşıyaka Spor Kulübü'nde başladı. Daha sonra görev aldığı Göztepe'de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza atan Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı.