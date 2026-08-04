Aliağa FK’da yeni gelişme! Furkan Yöntem’i kadrosuna kattı

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Aliağa FK Kulüp Başkanı Turgay Mete katıldı. Anlaşmanın ardından sarı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Furkan Yöntem'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Sarıyer Spor Kulübü'yle anlaşma sağladı. Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanımız Turgay Mete de yer aldı. Furkan'a 'hoş geldin' diyor, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Futbol altyapı eğitimini Altınordu'da tamamlayan genç oyuncu, Milli Takımlar altyaş kategori çıktığı 35 karşılaşmada 5 gol kaydetti.