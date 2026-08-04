Fenerbahçe’de transfer bombası! Benfica’nın golcüsü için sıcak gelişme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kadro planlaması kapsamında golcü arayışlarına hız verdi. Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, hücum hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve gündemine sürpriz bir ismi aldığı öne sürüldü.