Fenerbahçe’de transfer bombası! Benfica’nın golcüsü için sıcak gelişme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kadro planlaması kapsamında golcü arayışlarına hız verdi. Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, hücum hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve gündemine sürpriz bir ismi aldığı öne sürüldü.
PAVLİDİS LİSTEYE GİRDİ
Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, Benfica forması giyen Yunan santrfor Vangelis Pavlidis'i transfer listesine eklediği öne sürüldü.
Golcü takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi transferi için de temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, şartların oluşması halinde Pavlidis için de resmi girişimde bulunabileceği ifade edildi.
BENFİCA'DA GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ
2024 yılında AZ Alkmaar'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan 27 yaşındaki forvet, Portekiz ekibindeki performansıyla adından söz ettirdi.
Benfica formasıyla 112 karşılaşmada görev alan Pavlidis, bu süreçte 64 gol ve 20 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.