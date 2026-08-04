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FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? | Filenin Sultanları 2026 CEV Avrupa Şampiyonası maçları ne zaman başlıyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki grup etabı programı netleşti. Türkiye’nin ev sahipleri arasında yer aldığı şampiyonada millilerin rakipleri, karşılaşma tarihleri, saatleri ve yayın bilgileri voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

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Filenin Sultanları'nın 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki mücadele programı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa sahnesindeki maç tarihleri ve saatleri belli olurken, milli takımın grup etabındaki karşılaşmaları için geri sayım başladı. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Filenin Sultanları, şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacak. Sporseverler ise "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2026 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup etabı maçları 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında 5 kritik karşılaşmaya çıkacak. Milli takımımızın tüm grup maçları saat 19:00'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı şifresiz ekranlarda olacak. Filenin Sultanları'nın A Grubu'nda oynayacağı tüm karşılaşmalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak voleybolseverlerle buluşacak.

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