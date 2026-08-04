FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? | Filenin Sultanları 2026 CEV Avrupa Şampiyonası maçları ne zaman başlıyor?

Filenin Sultanları'nın 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki mücadele programı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa sahnesindeki maç tarihleri ve saatleri belli olurken, milli takımın grup etabındaki karşılaşmaları için geri sayım başladı. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Filenin Sultanları, şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacak. Sporseverler ise "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…