FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? | Filenin Sultanları 2026 CEV Avrupa Şampiyonası maçları ne zaman başlıyor?

Filenin Sultanları'nın 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki mücadele programı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa sahnesindeki maç tarihleri ve saatleri belli olurken, milli takımın grup etabındaki karşılaşmaları için geri sayım başladı. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Filenin Sultanları, şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacak. Sporseverler ise "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2026 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup etabı maçları 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında 5 kritik karşılaşmaya çıkacak. Milli takımımızın tüm grup maçları saat 19:00'da başlayacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya
FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı şifresiz ekranlarda olacak. Filenin Sultanları'nın A Grubu'nda oynayacağı tüm karşılaşmalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak voleybolseverlerle buluşacak.