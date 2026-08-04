GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? | Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında sahne almaya devam ediyor. Süper Lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Villarreal ile önemli bir prova yapacak.
Sezon öncesi eksiklerini görmeyi ve takım uyumunu artırmayı hedefleyen Galatasaray'da gözler bu zorlu karşılaşmaya çevrildi. Taraftarlar ise Galatasaray - Villarreal maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar…
GALATARAY - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Villarreal maçı 8 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın ilk düdüğü saat 21:00'de çalacak.