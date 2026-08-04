GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? | Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray , yeni sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında sahne almaya devam ediyor. Süper Lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Villarreal ile önemli bir prova yapacak.

Sezon öncesi eksiklerini görmeyi ve takım uyumunu artırmayı hedefleyen Galatasaray'da gözler bu zorlu karşılaşmaya çevrildi. Taraftarlar ise Galatasaray - Villarreal maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar…