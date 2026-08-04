  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? | Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? | Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, güçlü bir rakiple kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi çalışmalar kapsamında İspanya La Liga temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Galatasaray - Villarreal hazırlık maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında sahne almaya devam ediyor. Süper Lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Villarreal ile önemli bir prova yapacak.

Sezon öncesi eksiklerini görmeyi ve takım uyumunu artırmayı hedefleyen Galatasaray'da gözler bu zorlu karşılaşmaya çevrildi. Taraftarlar ise Galatasaray - Villarreal maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar…

GALATARAY - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Villarreal maçı 8 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın ilk düdüğü saat 21:00'de çalacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA