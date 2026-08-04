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Haberler Spor İZVAK'tan İzmir'in köklü kulüplerine uyarı

İZVAK'tan İzmir'in köklü kulüplerine uyarı

Son dakika İzmir haberleri... Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'de 100 yılı aşkın köklü kulüplerden Altınordu bu sezon ligden çekilme, yönetim bulamayan Altay kayyıma kalıp tasfiye edilme, küme düşen transfer yasaklısı Bucaspor 1928 de takviye yapamama tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yayınladığı raporda bu kritik tablodan duyduğu endişeyi dile getirip uyarılarda bulundu.

DHA

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İZVAK’tan İzmir’in köklü kulüplerine uyarı

Son dakika İzmir haberleri...TÜRKİYE'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'in köklü futbol kulüpleri büyük bir varoluş kriziyle karşı karşıya kalırken; Altınordu'nun ligden çekilme, yönetim çıkaramayarak kayyıma kalan Altay'ın tasfiye edilme ve transfer yasaklısı Bucaspor 1928'in kadro kuramama tehlikeleri, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) hazırlayıp kamuoyuyla paylaştığı acil durum raporu yayınladı.

İZVAK’tan İzmir’in köklü kulüplerine uyarı

İZVAK'ın İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü, 'İzmir Futbol Kulüplerinin Kent Ekonomisine Etki Araştırması' konulu akademik çalışmanın ortaya koyduğu verilerden yararlanılarak oluşturulan raporda kulüplerin içinde bulunduğu sorunun kentin ortak problemi olduğu belirtildi. Raporda İzmir kulüplerinin yaşadığı sorunların yalnızca kulüplerin sorunu olmadığı özellikle vurgulanıp, köklü spor kulüplerinin, kent kimliğinin, sosyal yaşamın, ekonominin, turizmin ve uluslararası marka değerinin ayrılmaz bir parçası olduğunun altı çizildi. Yol ayrımındaki kentin futbolu ortak geleceğin parçası olarak gören yeni bir anlayış geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

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