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Rakipler belli oldu

UEFA’da play-off turu kura çekimi tamamlanırken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Rakipler belli oldu
UEFA'da play-off turu kura çekimi tamamlanırken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri de netleşti. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz engelini aşması halinde Fenerbahçe, play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Sarılacivertliler ilk maçı 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanşı ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe'nin Sturm Graz'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edeceği için herhangi bir eleme maçı oynamayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor, play-off turunda Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle eşleşti. Beşiktaş ise Hradec Kralove'yi elemesi durumunda, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesini kaybeden takımla karşılaşacak. Avrupa Ligi 3. eleme turunda elenmeleri halinde ise hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'un Avrupa macerası sona ermeyecek. İki temsilcimiz de yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Ancak bu turdaki rakipleri mevcut kura çekiminde belirlenmedi ve daha sonra yapılacak eşleşmelerle netleşecek.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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