Real Madrid’de Arda Güler alarmı! Vinicius’un talep ettiği şartlar gündem oldu

Son dakika: Real Madrid 'de Vinicius Junior 'un geleceği için kritik görüşmeler sürüyor. 2027 yılında sözleşmesi sona erecek Brezilyalı yıldızın durumunu Avrupa'nın önemli kulüpleri yakından takip ederken, başkan Florentino Perez'in oyuncuyu takımda tutmak için devreye girmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Real Madrid ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Vinicius Junior'un, Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain dönemindeki sözleşme şartlarına benzer bir anlaşma istediği öne sürüldü. Brezilyalı yıldızın, yeni kontrat kapsamında yüksek imza parası, özel bonuslar ve çeşitli prim maddeleri talep ettiği iddia edildi.

ARDA GÜLER VE BELLİNGHAM SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Vinicius Junior'un taleplerinin Real Madrid soyunma odasında da yakından takip edildiği belirtildi. Arda Güler ve Jude Bellingham gibi takımın önemli isimlerinin, Brezilyalı futbolcuya sağlanacak özel şartlara karşı çıkabileceği ve bu seviyede bir sözleşmenin kabul edilmesi halinde kendilerinin de benzer taleplerle yönetimin kapısını çalabileceği öne sürüldü.