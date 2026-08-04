Sezonun adı: Adnan Süvari

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sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik direktör ve eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında 2026-27 sezonuna Adnan Süvari isminin verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ligde yeni sezon, "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynatılacak. Aydın
'da 1926 yılında doğan ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Adnan Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-69 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969- 70 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı.