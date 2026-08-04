Uşakspor’un hedefi üst sıralar

TFF 3. Lig ekiplerinden Uşakspor
, 2026-2027 sezonu öncesi teknik direktörlük görevine Necip Emre Yılmaz'ı getirdi. Uşakspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, bu sezonki hedef ve projelerinden bahsetti. Yılmaz, "Uşakspor büyük camia, şehir takımı sonuçta. Geçmişinde çok başarılar var. Yeni başkanımız devraldı, kurumsal hedefler var. Bizi bu göreve layık gördü. Uşakspor'da hedeflerimiz doğrultusunda çalışmak için anlaştık. Zamana ihtiyaç var, önümüzde bir süreç var. Geçen seneden ayrılan ve devam eden oyuncular var. Transfer tahtamız açık. Eldeki oyunculara da bakıyoruz, 4-5 transfer yapmayı düşünüyoruz. Daha önce takıma katılan futbolcularımız oldu. Uşakspor'a yakışan bir futbol oynatmayı ve mücadele gücü yüksek bir takım olmayı hedefliyoruz. Üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Yönetimimiz, hangi hedefi gösterirse o hedefin daha da üstüne çıkmak istiyoruz." diye konuştu.