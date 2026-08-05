Anthony Taylor, hakem direktörü oldu

TFF, eski İngiliz hakem Anthony Taylor'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak görevine başladığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, Taylor'ın üst klasman hakemlerinin teknik gelişim süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, maç analizi ve geri bildirim süreçlerinin geliştirilmesi alanlarında görev yapacağı belirtildi. Taylor ayrıca UEFA ve FIFA standartları doğrultusunda hakem gelişim stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edecek.

SON MAÇI DÜNYA KUPASI OLDU

İngiltere Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllar üst düzey hakem olarak görev yapan Taylor, 2013 yılından itibaren FIFA kokartı taşıdı. Premier Lig'in deneyimli hakemlerinden biri olan Taylor, kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda görev aldı. Taylor, 2026 Dünya Kupası'nın ardından 47 yaşında emekli oldu. Tecrübeli hakem son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turundaki İspanya-Portekiz maçında düdük çalmıştı.