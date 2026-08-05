Babadağ’a dev tesis

Babadağ Belediyesi Sosyal Tesisleri ile Babadağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Futbol Sahası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Denizli'nin Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Babadağ'ın da bu güzelliğin en özel ilçelerinden biri olduğunu ifade etti. İlçenin en hâkim noktasına kazandırılan sosyal tesisin Babadağ halkına hayırlı olmasını dileyen Köşger, yatırımların ilçeye değer katacağını söyledi.

64 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Vali Köşger, ilçeye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, futbol sahasının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaklaşık 37 milyon liralık katkısıyla hayata geçirildiğini, sosyal tesisin ise Denizli Valiliği'nin yaklaşık 27 milyon liralık desteğiyle Babadağ Belediyesi tarafından inşa edildiğini belirtti. Açılış töreninin ardından Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet, tesislerde incelemelerde bulunarak Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.