Salah transferinde son dakika: Mohamed Salah, Trabzonspor'dan ne kadar maaş alacak? Detaylar belli oldu

Yeni sezonda şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Trabzonspor, dünya futbolunda ses getirecek bir transfer hamlesiyle gündeme geldi. Bordo-mavili kulüp, uzun süredir adı transfer gündeminde yer alan Mısırlı yıldız Mohamed Salah için resmi girişimde bulundu.
Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denilerek süreç resmen kamuoyuna duyuruldu.
İSTANBUL'A GELİŞ PROGRAMI NETLEŞTİ
Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş takvimi de belli oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre Mısırlı yıldızın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor. Taraftarların da havalimanında yıldız futbolcuyu karşılamak için hazırlık yaptığı öğrenildi.
MAAŞ VE SÖZLEŞME DETAYLARI GÜNDEMDE
Transferin mali şartlarına ilişkin dikkat çeken bilgiler de ortaya çıktı. Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre Trabzonspor ile Mohamed Salah arasında 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. İddiaya göre Mısırlı yıldız, bordo-mavili ekipten sezon başına 17 milyon euro kazanacak.
PAPARA PARK'TA İMZA ŞOVU HAZIRLIĞI
Trabzonspor yönetiminin, kulüp tarihine geçmesi beklenen bu transfer için taraftarların katılımıyla özel bir imza töreni planladığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre Mohamed Salah'ın 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta düzenlenecek organizasyonda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
11 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Takımdaki forma numarası da netleşti. Gelen bilgilere göre Mohamed Salah, Trabzonspor kariyerinde 11 numaralı formayı giyecek.