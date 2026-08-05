Salah transferinde son dakika: Mohamed Salah, Trabzonspor'dan ne kadar maaş alacak? Detaylar belli oldu

İSTANBUL'A GELİŞ PROGRAMI NETLEŞTİ

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş takvimi de belli oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre Mısırlı yıldızın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor. Taraftarların da havalimanında yıldız futbolcuyu karşılamak için hazırlık yaptığı öğrenildi.