TÜRKİYE KUPASI’NDA MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU: 2026-2027 SEZONU MAÇ TARİHLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonu yol haritasını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi.

6 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, yarı final müsabakaları hariç tüm turların tek maç eleme usulüne göre oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri şu şekildedir.

5. Eleme Turu müsabakalarında, 15-16-17 Aralık ve 22-23-24 Aralık tarihleri birlikte kullanılabileceği gibi, takımlarımızın UEFA kulüpler arası turnuvalarındaki durumlarına göre sadece 15-16-17 Aralık tarihleri kullanılabilecektir."