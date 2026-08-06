BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI | Hradec Kralove-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off biletine bir adım daha yaklaşmak isteyen Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Hradec Kralove ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa mesaisini takip etmek isteyen taraftarlar, maçın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Hradec Kralove-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı bu akşam mı, ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar…