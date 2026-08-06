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BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI | Hradec Kralove-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Hradec Kralove deplasmanına çıkıyor. Rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların kritik mücadelesinin başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Hradec Kralove-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı bu akşam mı, ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off biletine bir adım daha yaklaşmak isteyen Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Hradec Kralove ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa mesaisini takip etmek isteyen taraftarlar, maçın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Hradec Kralove-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı bu akşam mı, ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar…

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hradec Kralove-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı 6 Ağustos Perşembe TSİ ile 20:00'de başlayacak. Mücadele TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE PLAY-OFF TURUNA YÜKSELECEK!

Temsilcimiz Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında turu geçen taraf olursa Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçının kaybedeni ile play-off oynayacak.

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