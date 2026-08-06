BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI | Hradec Kralove-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off biletine bir adım daha yaklaşmak isteyen Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Hradec Kralove ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa mesaisini takip etmek isteyen taraftarlar, maçın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Hradec Kralove-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı bu akşam mı, ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar…
HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Hradec Kralove-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı 6 Ağustos Perşembe TSİ ile 20:00'de başlayacak. Mücadele TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE PLAY-OFF TURUNA YÜKSELECEK!
Temsilcimiz Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında turu geçen taraf olursa Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçının kaybedeni ile play-off oynayacak.