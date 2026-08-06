Fenerbahçe'de Ederson gelişmesi! Dev kulüp transfer için devrede

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı file bekçisi Ederson'u radarına aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların şu ana kadar resmi bir teklif sunmadığı ifade edilirken, sarı-lacivertli yönetimin 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında transfere sıcak bakabileceği öne sürüldü.
JUVENTUS, EDERSON İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİR
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus'un, deneyimli file bekçisini transfer listesine aldığı öne sürüldü.
İTALYAN EKİBİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Juventus, Ederson'un durumunu yakından izliyor. Siyah-beyazlı kulübün Brezilyalı kaleciyle ilgilendiği ancak şu ana kadar Fenerbahçe'ye resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO
Haberde, sarı-lacivertli yönetimin Ederson için yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin, yaz transfer dönemindeki planlaması kapsamında uygun şartlarda gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.