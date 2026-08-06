Fenerbahçe'de Ederson gelişmesi! Dev kulüp transfer için devrede

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı file bekçisi Ederson'u radarına aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların şu ana kadar resmi bir teklif sunmadığı ifade edilirken, sarı-lacivertli yönetimin 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında transfere sıcak bakabileceği öne sürüldü.