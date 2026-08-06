Melisa Uluarslan Kuzey Kanalı’nı geçti

Çanakkaleli ultramaraton yüzücüsü Melisa Uluarslan, açık su yüzücülüğünün en zorlu parkurlarından biri olarak kabul edilen Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçerek bu başarıya ulaşan 4. Türk, 3. Türk kadın sporcu oldu. Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki yaklaşık 40 kilometrelik parkuru, 13-14 derece su sıcaklığı, güçlü gelgit akıntıları, yoğun denizanası ve zorlu hava koşullarına rağmen 14 saat 13 dakikada tamamlayan Uluarslan, Manş Denizi'ni de başarıyla geçmişti. Böylece uluslararası açık su yüzücülüğündeki önemli başarılarına bir yenisini daha ekledi.

MUTLU VE GURURLU

Hazırlıklarını Çanakkale Boğazı'nda yıl boyunca sürdürdüğünü belirten Uluarslan, 8-9 dereceye kadar düşen su sıcaklıklarında antrenman yaptığını söyledi. En büyük motivasyonunun Türk bayrağını karşı kıyıda açmak olduğunu ifade eden Uluarslan, "Tek düşündüğüm karşıya ulaşıp ülkemi gururlandırmaktı. Başardığım için çok mutluyum ve gururluyum." dedi.