Merkezefendi’de işlem tamam

Basketbol Süper Ligi'nde elde edilen başarılı sonuçların ardından Avrupa kupalarında mücadele etmeye hazırlanan Yukatel Denizli Basket, yeni sezona güçlü bir yapılanmayla girmeyi hedeflerken, yönetim ilk olarak teknik ekibi koruma yolunu seçti. Kulüp Başkanı Veli Deveciler, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Zafer Aktaş ile yola devam etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kulübümüz için istikrar en önemli unsurlardan biri' diyen Başkan Veli Deveciler, "Önümüzde Avrupa heyecanı da var. Bu süreçte birbirimizi çok iyi tanıyan bir teknik ekiple devam etmek istedik. İki yıllık anlaşmanın hem kulübümüz hem de Denizli basketbolu adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AVRUPA HEYECANI

İki yıllık sözleşmeye imza atan Başantrenör Zafer Aktaş ise Denizli'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek yeni sezon hedeflerine vurgu yaptı. Aktaş, "Önümüzde hem lig hem de Avrupa'da zorlu ama heyecan verici bir süreç var. Taraftarımıza mücadele eden, savaşan ve her maçta son topa kadar pes etmeyen bir takım izletmeye devam edeceğiz. Yeni sezonda hedefimiz kulübümüzü daha yukarılara taşımak ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek" dedi