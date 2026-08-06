Osimhen kararını verdi! Icardi sonrası gelen teklife beklenmedik cevap

Galatasaray 'da Victor Osimhen 'in forma numarası konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin 9 numaralı formayı gündeme getirdiği, ancak Nijeryalı yıldızın kendisiyle özdeşleşen 45 numarayı kullanmakta ısrarcı olduğu belirtildi. Yönetimin de golcünün talebine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

GALATASARAY'DAN 9 NUMARA TEKLİFİ

Victor Osimhen'in yeni sezonda giyeceği forma numarasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin ardından boşta kalan 9 numaralı formayı Nijeryalı yıldız için düşündüğü ve bu doğrultuda özel bir hazırlık yaptığı öne sürüldü.

İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, üzerinde "9-Osimhen" yazılı özel bir forma hazırlayarak yıldız futbolcuya sundu. Ancak Osimhen'in forma tercihini değiştirmek istemediği ve geçen sezon taşıdığı 45 numarayla devam etme kararını kulübe ilettiği belirtildi.