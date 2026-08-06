Osimhen kararını verdi! Icardi sonrası gelen teklife beklenmedik cevap

Galatasaray'da Victor Osimhen'in forma numarası konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin 9 numaralı formayı gündeme getirdiği, ancak Nijeryalı yıldızın kendisiyle özdeşleşen 45 numarayı kullanmakta ısrarcı olduğu belirtildi. Yönetimin de golcünün talebine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
GALATASARAY'DAN 9 NUMARA TEKLİFİ
Victor Osimhen'in yeni sezonda giyeceği forma numarasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin ardından boşta kalan 9 numaralı formayı Nijeryalı yıldız için düşündüğü ve bu doğrultuda özel bir hazırlık yaptığı öne sürüldü.
İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, üzerinde "9-Osimhen" yazılı özel bir forma hazırlayarak yıldız futbolcuya sundu. Ancak Osimhen'in forma tercihini değiştirmek istemediği ve geçen sezon taşıdığı 45 numarayla devam etme kararını kulübe ilettiği belirtildi.
OSİMHEN'İN TERCİHİ: 45 NUMARA
Osimhen'in 45 numaraya özel bir anlam yüklediği ve Galatasaray'da bu forma ile önemli bir sezon geçirdiği ifade edildi. Nijeryalı golcünün yönetime, forma satışları açısından 9 numaranın daha avantajlı olabileceğini anladığını ancak kendisi için 45 numaranın uğurlu geldiğini söylediği iddia edildi.
KAPTANLIK İHTİMALİ GÜNDEMDE
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda Victor Osimhen'e daha fazla sorumluluk vermeyi planladığı ileri sürüldü. Abdülkerim Bardakcı'nın olmadığı karşılaşmalarda Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Osimhen'in de kaptan adayları arasında yer aldığı kaydedildi.
45 NUMARAYLA GELEN BAŞARI
Osimhen, kariyerinde 45 numaralı formayı ilk kez Charleroi döneminde giydi. Belçika ekibinde sergilediği performansla dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, daha sonra Lille ve Napoli'de farklı forma numaraları tercih etti.