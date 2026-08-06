Türkiye Kupası takvimi açıklandı

Futbolda 2026-27 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası
maçlarının tarihleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, yarı final müsabakaları hariç tüm turların "tek maç eleme usulüne" göre oynanacağı Türkiye Kupası'nın tarihleri şu şekilde: 1. eleme turu: 15, 16, 17 Eylül, 2. eleme turu: 6, 7, 8 Ekim, 3. eleme turu: 27, 28, 29 Ekim, 4. eleme turu: 1, 2, 3 Aralık, 5. eleme turu: 15, 16, 17 Aralık / 22, 23, 24 Aralık Son 16 turu: 12, 13, 14 Ocak 2027, Çeyrek final: 2, 3, 4 Şubat 2027, Yarı final 1. maçları: 2, 3 veya 4 Mart 2027, Yarı final 2. maçları: 20, 21 veya 22 Nisan 2027, Final: 29 Mayıs 2027. Açıklamada 5. eleme turu maçlarında 15, 16, 17 Aralık ve 22, 23, 24 Aralık tarihlerinin birlikte kullanılabileceği, Avrupa'da mücadele eden ekiplerin durumlarına göre 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinin değerlendirilebileceği belirtildi.