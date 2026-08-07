Muğlaspor, kaleci Akil’i yine kiraladı

Trendyol 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü Sarıyer
'e olacak Muğlaspor'da ayrılık yaşandı. Yeşilbeyazlılar, genç kaleci Akil Şakirt'i (20) bir kez daha tecrübe kazanması için kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Akil Şakirt, sezon sonuna kadar kiralık olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Düzcespor forması giyecektir. Başarılar Akil" mesajı paylaşıldı Muğlaspor'da profesyonel olan genç eldiven geçen sezon kiralık olarak Fatsa Belediyespor formasıyla 3'üncü ligde görev yapmıştı. Yeşil-beyazlıların tecrübe kazanmaları için bazı genç oyuncuları yine kiralık olarak göndermeyi planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.