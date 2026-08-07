Real Madrid’den gece yarısı hamlesi! Vinicius Junior imzayı attı

Real Madrid, takımın en önemli yıldızlarından Vinicius Junior'ın geleceğini garanti altına aldı. İspanyol devi, Brezilyalı futbolcuyla 2032 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzalayarak süperstarını uzun yıllar daha kadrosunda tutacağını açıkladı.
DEVLERİN TAKİBİNDEYDİ
Avrupa futbolunun en çok konuşulan yıldızlarından biri olan Vinicius Junior'ın geleceği netlik kazandı. İngiltere'den Arsenal ve Manchester City, Fransa'dan Paris Saint-Germain gibi önemli kulüplerle adı anılan Brezilyalı futbolcu, Real Madrid ile yaptığı yeni sözleşmeyla transfer iddialarını geride bıraktı.
MADRİD'DE TARİHE GEÇEN PERFORMANS
2018 yılında Flamengo'dan 45 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Vinicius Junior, geçen süre içinde Real Madrid'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Eflatun-beyazlı formayla 375 resmi karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu, 128 gol ve 100 asistlik katkı sağladı.
8 SEZONDA 14 KUPA KAZANDI
Brezilyalı kanat oyuncusu, Real Madrid kariyerinde önemli başarılara imza attı. Vinicius Junior; 2 Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 3 La Liga, 1 Kral Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 14 kupa sevinci yaşadı.