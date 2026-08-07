Haberler Spor Real Madrid’den gece yarısı hamlesi! Vinicius Junior imzayı attı Real Madrid’den gece yarısı hamlesi! Vinicius Junior imzayı attı Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin yakından takip ettiği Vinicius Junior konusunda Real Madrid kararını verdi. İspanyol devi, Brezilyalı yıldızla uzun yıllar sürecek yeni sözleşmeye imza atarak takımın geleceği için önemli bir adım attı. HABER MERKEZİ









Real Madrid, takımın en önemli yıldızlarından Vinicius Junior'ın geleceğini garanti altına aldı. İspanyol devi, Brezilyalı futbolcuyla 2032 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzalayarak süperstarını uzun yıllar daha kadrosunda tutacağını açıkladı.

DEVLERİN TAKİBİNDEYDİ Avrupa futbolunun en çok konuşulan yıldızlarından biri olan Vinicius Junior'ın geleceği netlik kazandı. İngiltere'den Arsenal ve Manchester City, Fransa'dan Paris Saint-Germain gibi önemli kulüplerle adı anılan Brezilyalı futbolcu, Real Madrid ile yaptığı yeni sözleşmeyla transfer iddialarını geride bıraktı.