Salah’ın imzası kadar bu detay da konuşuluyor! Kalacağı ev belli oldu

Taraftarların huzurunda bordo-mavili formaya imza atan Muhammed Salah, kendisini 2 yıl boyunca kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Mısırlı yıldızın transfer sonrası konaklayacağı yer de belli oldu.
Karadeniz ekibine imza attığı andan itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşan yıldız, Trabzon'daki ilk günlerinde özel olarak hazırlanan bir otelin kral dairesinde konaklıyor. 34 yaşındaki futbolcunun kalıcı ikameti için süreç hızlı ilerledi.
Salah ve ailesinin bizzat bakıp çok beğendiği Yalıncak mevkisindeki villada gerekli tüm düzenlemeler ve hazırlıklar eksiksiz şekilde tamamlandı. Bordo-mavili oyuncunun ailesinin de çok kısa bir süre içerisinde Trabzon'a gelerek bu yeni yuvaya yerleşeceği öğrenildi.