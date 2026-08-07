Haberler Spor Salah’ın imzası kadar bu detay da konuşuluyor! Kalacağı ev belli oldu Salah’ın imzası kadar bu detay da konuşuluyor! Kalacağı ev belli oldu Son dakika: Bordo-mavili kulüple 2 yıllık sözleşmeye imza atan Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın yeni adresi belli oldu. Taraftarların yoğun ilgisiyle gerçekleşen imza töreninin ardından Salah’ın kalacağı yer de netlik kazandı. SABAH









Taraftarların huzurunda bordo-mavili formaya imza atan Muhammed Salah, kendisini 2 yıl boyunca kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Mısırlı yıldızın transfer sonrası konaklayacağı yer de belli oldu.

Karadeniz ekibine imza attığı andan itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşan yıldız, Trabzon'daki ilk günlerinde özel olarak hazırlanan bir otelin kral dairesinde konaklıyor. 34 yaşındaki futbolcunun kalıcı ikameti için süreç hızlı ilerledi.