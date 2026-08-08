GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Rennes ile oynadığı ilk provadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, İspanyol temsilcisi karşısında son durumunu görme fırsatı bulacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Galatasaray-Villarreal karşılaşmasının saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar…