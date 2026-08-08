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Haberler Spor GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarında sona yaklaşan Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Rennes karşısında 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Villarreal karşılaşmasıyla birlikte sezon öncesi son provasını gerçekleştirecek. Taraftarlar ise mücadele öncesinde maçın başlama saati ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman,saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları…

HABER MERKEZİ

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Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Rennes ile oynadığı ilk provadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, İspanyol temsilcisi karşısında son durumunu görme fırsatı bulacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Galatasaray-Villarreal karşılaşmasının saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar…

GALATASARAY-VİLLARREAL HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı 8 Ağustos Cumartesi 21:00'de Rams Park'ta oynanacak. Mücadele TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

AVUSTURYA'DA İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNADI!

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da İtalya Seri A ekiplerinde Monza ve Venezia ile oynadığı iki maçı da kaybetti.

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