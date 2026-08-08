GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI | İzmir'deki randevuda Göztepe kazandı! Göztepe, Trabzonspor’u 2 golle mağlup etti!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi özel maçta Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Karşılaşma ISONEM Park'ta oynandı.. İsmail Köybaşı'nın jübilesi için oynanan müsabaka 20.00'de başladı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi özel maçta Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Karşılaşma ISONEM Park'ta oynandı. İsmail Köybaşı'nın jübile maçını her iki takım taraftarları yan yana takip etti.
Göztepe, Trabzonspor karşısında 2-1'lik skorla kazandı.
Göztepe'nin gollerini 45+4. dakikada penaltıdan Noah Sonko Sundberg ile 50. dakikada Janderson kaydetti. Trabzonspor'da Metehan Mimaroğlu, 53. dakikada fileleri havalandırdı.
Göztepe'de maça ilk 11'de başlayan İsmail Köybaşı, 5. dakikada kenara geldi.
Göztepe - Trabzonspor: 2-1
Goller: 45+4' Noah Sonko Sundberg (P), 50' Janderson, 53' Metehan Mimaroğlu
İLK 11'LER
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sundberg, Bokele, İsmail Köybaşı, Miroshi, Matos, Antunes, Armstorng, Henrique.
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Muçi, Saviolo, Aral Şimşir, Onuachu.
Trabzonspor'un dünya çapında gündem olan transferi yıldız futbolcu Mohamed Salah maç kadrosunda yer almadı. Göztepe taraftarları, yeni transferlerini lig öncesi ilk kez bu maçta izleme imkanı buldu.
28'inci dakikada gelişen Trabzonspor atağında Muçi'nin şutunu kaleci Arda kornere çeldi.
33'üncü dakikada Göztepeli Armstrong'un soldan ceza alanına girer girmez çektiği şut, yandan az farkla auta çıktı.
45+3'üncü dakikada Armstrong'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Sundberg, Göztepe'yi öne geçirdi: 1-0.
50'nci dakikada Trabzonspor kalecisi Onuralp'in hatasında topu kapan Janderson, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
53'üncü dakikada soldan Muçi'nin ortasını ceza sahasında Metehan ağlara yolladı: 2-1.