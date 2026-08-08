GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI | İzmir'deki randevuda Göztepe kazandı! Göztepe, Trabzonspor’u 2 golle mağlup etti!

Süper Lig 'de yeni sezon öncesi özel maçta Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi özel maçta Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Karşılaşma ISONEM Park'ta oynandı.. İsmail Köybaşı 'nın jübilesi için oynanan müsabaka 20.00'de başladı.

Karşılaşma ISONEM Park'ta oynandı. İsmail Köybaşı'nın jübile maçını her iki takım taraftarları yan yana takip etti.

Göztepe, Trabzonspor karşısında 2-1'lik skorla kazandı.