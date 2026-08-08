Real Madrid ve Barcelona, İstanbul’a geliyor iddiası

İspanya'nın dev kulüplerini İstanbul'a taşıyacak sürpriz bir gelişme gündemde. Gazeteci Alfredo Martinez'in aktardığı bilgilere göre 2027 İspanya Süper Kupası maçları, şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacak. Dört takımın mücadele ettiği organizasyonda yarı final eşleşmeleri de netleşti. Buna göre turnuvada şu eşleşmeler oynanacak:

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

REAL Sociedad-Real Madrid, Barcelona- Atletico Madrid, Son yıllarda Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde oynanan İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a gelmesi, kentin uluslararası spor organizasyonları takvimindeki yerini bir kez daha pekiştirecek. İddianın gerçekleşmesi halinde Türk futbolseverler, La Liga'nın en büyük kulüplerini aynı hafta içinde izleme fırsatı bulacak. Organizasyona ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmelerin kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DAKİ FİNALLER

25 Mayıs 2005-UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Atatürk Olimpiyat Stadı: Milan 3-3 Liverpool- Liverpool penaltılarla 3-2 şampiyon oldu. "İstanbul Mucizesi" olarak bilinir. 20 Mayıs 2009-UEFA Kupası Finali: Şükrü Saracoğlu Stadı: Shakhtar Donetsk 2-1 Werder Bremen — Uzatmalar sonucunda Shakhtar şampiyon oldu. Bu, organizasyonun "UEFA Kupası" adıyla oynanan son finaliydi. 13 Temmuz 2013-FIFA U-20 Dünya Kupası Finali: Türk Telekom Arena: Fransa 0-0 Uruguay- Fransa penaltılarla 4-1 şampiyon oldu. 14 Ağustos 2019 - UEFA Süper Kupa Finali: Beşiktaş Stadı: Liverpool 2-2 Chelsea-Liverpool penaltılarla 5-4 kazandı. 10 Haziran 2023 - UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Atatürk Olimpiyat Stadı: Manchester City 1-0 Inter-Manchester City ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. 20 Mayıs 2026 - UEFA Avrupa Ligi Finali: Beşiktaş Park: Freiburg 0-3 Aston Villa-Aston Villa şampiyon oldu.