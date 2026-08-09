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Denizli IY’de Abdulkadir bitti

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Denizli IY’de Abdulkadir bitti

TFF 3'üncü Lig ekibi Denizli İdmanyurdu 1959 SK, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızısiyahlı kulüp, dördüncü transfer olarak 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Abdulkadir Açar ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İstanbul doğumlu olan ve kariyerine Dudulluspor'da 2015'te başlayan Abdulkadir Açar, sırasıyla Mesudiye, Karabekir, Levent Futbol ve son 3 sezondur İnkilap Futbol SK'da amatör lisanslı olarak oynadı. Kulüp yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, profesyonel sözleşme yapılan Abdulkadir Açar ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

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