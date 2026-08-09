Manisa perdeyi galibiyetle açtı

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup ederek sezona üç puanla başladı. Yeni sezonun ilk maçında Bolu deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar, geriye düştüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Ev sahibi Boluspor, 7. dakikada Furkan Emin Kaçmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Erken gelen gole rağmen oyun disiplinini kaybetmeyen Ege temsilcisi, 35. dakikada Julien Anziani'nin penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi. İlk yarının son bölümünde ise Manisa FK'nın geri dönüşü tamamlandı. 45+4. dakikada sahneye çıkan Jonathan Lindseth, attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. İkinci yarıda Boluspor beraberlik için baskı kursa da Manisa FK savunmada hata yapmadı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Coşkun, karşılaşmanın ardından takımının performansını değerlendirdi. Sezonun henüz başında olduklarını vurgulayan Coşkun, özellikle hücum, savunma ve geçiş oyunlarında geliştirmeleri gereken noktalar bulunduğunu söyledi.

"GELİŞİMİMİZ SÜRECEK"

Maçın başında geçiş hücumundan gol yediklerini belirten Coşkun, sonrasında baskı ve topa sahip olma konusunda daha iyi bir görüntü ortaya koyduklarını ifade etti. İkinci yarıda da topa sahip olarak iç koridorlarda pozisyon üretmeye çalıştıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, takımın gelişiminin maç maç devam edeceğini söyledi. Manisa FK'nın kadro yapılanmasına da dikkat çeken Coşkun, "Genç oyuncularımız var ve üreten bir takımız" dedi. Yaz döneminde 7 oyuncusunu kaybeden, 6 yeni transfer yapan Manisa FK deplasmanda alınan üç puanla lige moralli başladı.