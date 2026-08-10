Muğlaspor tatsız

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Muğlaspor, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'e 2-0 mağlup oldu. Sarıyer'in sezonun ilk maçında üç puana uzandığı karşılaşmada Muğlaspor, özellikle ilk yarının son bölümünde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Mücadelenin ilk bölümünde iki takım da kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalıştı. Ege ekibi, topa daha fazla sahip olduğu bölümlerde Sarıyer savunmasının arkasına geçmeye çalışırken, ev sahibi ekip hızlı hücumlarla rakip kalede tehlike oluşturdu. 26'da Cebrail'in şutu kaleci Ekrem'de kaldı. Muğlaspor ise Avramovski ve Camaj ile Sarıyer kalesini yokladı. 42'de Barış Alıcı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Doğancan'ın yerde kalması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından karar değişmedi. 44. dakikada penaltıyı kullananEze, topu filelerle buluşturarak Sarıyer'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

SKORA DENGE GETİREMEDİ

İkınci yarıda Muğlaspor beraberlik için rakip yarı alanda daha fazla görünmeye başladı. Poyraz ve Camaj üzerinden geliştirilen ataklarda konuk ekip aradığı golü bulamadı. Sarıyer ise savunmada rakibine önemli bir fırsat vermedi. 65'te Sarıyer farkı ikiye çıkardı. Eze'nin sağ kanada aktardığı topun ardından Barış Alıcı, savunma arkasına hareketlenen Cebrail Karayel'i gördü. Cebrail, ceza alanına girdikten sonra çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve Sarıyer 2-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Muğlaspor'un çabaları sonuç vermedi. Sarıyer savunması skoru korurken karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Muğlaspor, sezonun ilk haftasında deplasmandan puansız ayrıldı.