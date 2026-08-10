PSG’den Arda Güler için çılgın teklif

Dünya devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Jose Mourinho sonrası eflatun-beyazlılardaki geleceği merak konusu olan milli yıldıza yeni bir talip çıktı. Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki yıldızı transfer etmek için 115 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Bu rakamın, finansal boyutta Real Madrid'in Arda'yı satmaya zorlayacak bir teklif olmadığı da ifade edildi. Paris Saint Germain'in Real Madrid'den olumsuz bir yanıt alması durumunda daha yüksek bir bonservis bedelini önerecek yeterli maddi kaynağa sahip olduğu ifade edildi. Transferdeki sürecin Real Madrid'in kararına göre ve PSG'nin transfer döneminin sonlarında baskısını artırıp artırmayacağına bağlı olacağı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon 51 müsabakaya çıkan genç orta saha, 6 gol atıp 14 asist kaydetti.