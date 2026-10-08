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KARADENİZ DERBİSİ HANGİ KANALDA? | SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de 7’nci hafta heyecanı Karadeniz derbisiyle yaşanacak. Milli aranın ardından Samsunspor ile Trabzonspor’u karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın tarihi, başlama saati, oynanacağı stat, yayıncı kuruluş ve hakem bilgilerini merak ediyor. Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?İşte kritik mücadeleye ilişkin tüm detaylar…

HABER MERKEZİ

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KARADENİZ DERBİSİ HANGİ KANALDA? | SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaşacak. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de milli ara sonrası lige galibiyetle dönmeyi hedefleyecek. Samsunspor taraftarı önünde kötü gidişatına son vermek isterken, Trabzonspor ise milli ara öncesinde Galatasaray karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından yakaladığı ivmeyi sürdürmenin peşinde olacak.

KARADENİZ DERBİSİ HANGİ KANALDA? | SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Karadeniz derbisinin yayıncısı da belli oldu. Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele, saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig yayın hakları kapsamında şifreli olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın adresi ise Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu olacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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